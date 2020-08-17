8月29、30連續兩天統一獅第三波主題日活動，結合假面騎士推出聯名主題活動，並推出陳傑憲、林安可、蘇智傑等24位教練、球員的球員卡，還隨機附贈選手親筆簽名，將在活動日現場首賣，此外兩天也分別安排「假面騎士1號」及「假面騎士Zero one」和球迷進行見面回活動。

本次假面騎士Ｘ統一獅聯名商品，目前正在統一獅官方購物商城開放球迷預購，預購時間至8.18 23：59 截止，想要優先預購在活動派對開始前拿到商品，就別錯過首波預購，立即線上訂購，球隊預計於8.26透過黑貓宅急便宅配出貨。

本次聯名商品除了預購商品外，也特別取得日方授權商同意，推出「假面騎士Ｘ統一獅聯名球員卡」，其中將由總教練林岳平、首席教練高志綱、陳鏞基、高國慶、邱浩鈞、陳韻文、唐肇廷、江辰晏、施子謙、黃竣彥、陳重羽、古林睿煬、鄧志偉、林靖凱、潘武雄、鄭鈞仁、林祖傑、陳傑憲、林祐樂、林安可、蘇智傑、鄭鎧文及吳桀睿，共24位選手，搭配假面騎士1號、假面騎士Zero one及假面騎士平成年代20位角色，也是台灣首度集結假面騎士搭配選手推出整組球員卡，共24款，限量3000包，每包5張，其中球隊也為了提升球迷收藏樂趣，也將安排統一獅選手親筆簽名，限量隨機附贈球員卡內，讓球迷搶購本系列球員卡享受不同購物樂趣。

本次系列最特別的聯名球員卡，將在8.29及30活動當日於台南棒球場萊恩酷首賣，邀請球迷一起進場來享受今夏最棒假面騎士派對。

假面騎士Ｘ統一獅球員卡。（統一獅提供）

假面騎士Ｘ統一獅球員卡。（統一獅提供）

(中時 )