PCB廠-瀚宇博(5469)及PCB上游材料廠-昇貿(3305)分別因遠距生活、遊戲機換機潮，以及躋身星鏈供應鏈，下半年業績看好，今天兩家公司在買盤力挺下，盤中股價連袂漲停，分別創下上市以來及2018年1月18日以來新高價。

瀚宇博近幾年將產品重心放在5G高階網通設備、伺服器、遊戲機及商務NB等高階產品，隨著產品佈局逐漸發酵，高層數網通及伺服器應用板逐漸成為公司主力產品，帶動公司業績逐年成長，受惠於宅經濟及遠距上班、線上教學需求大增，且大陸廠區復工順利，瀚宇博第2季稅後盈餘為8.51億元，季增3.19倍，單季每股盈餘為1.68元；累計上半年合併營收為203.59億元，營業毛利為39.68億元，年成長23.15%，合併毛利率為19.49%，年增3.61個百分點，稅後盈餘為10.55億元，年成長25.15%，每股盈餘為2.11元；累計前7月合併營收為243.11億元，年成長0.39%。

瀚宇博德總經理陶正國表示，居家辦公教學及宅經濟持續帶動PC相關需求很旺，且下半年有遊戲機換機潮，第3季及下半年是不錯的，不過近期銅價攀升，希望第3季毛利率能維持高檔，公司針對伺服器/網通也加大力度去開發，看好5G帶動相關應用，2021年相對樂觀。

昇貿為PCB上游原料廠商，生產各式專業焊錫製品，是全台最大、全球第三大專業焊錫廠商，公司近幾年朝「新型綠色環保材料」上游材料及「高性能先進材料」等半導體材料布局，效益已逐漸顯現，其中「高性能先進材料」獲得國際指標廠商Space X指定使用，其高階錫膏產品將應用於「星鏈計畫(Starlink)」，正式打入星鏈供應鏈。

據了解，昇貿產品主要應用在基地台及發射台，預計今年第4季開始出貨，由於SpaceX的低軌衛星計畫對之後行動通訊技術有重大影響，預計將可推升相關零組件商機，帶旺關鍵零組件後市，昇貿打入星鏈計畫，可望挹注其營收及獲利。

除已打入星鏈計畫，昇貿新產品亦已通過半導體客戶認證，待客戶正式導入後即可出貨。

昇貿第2季稅後盈餘為3708萬元，單季每股盈餘為0.31元，累計上半年稅後盈餘為4852萬元，年減42.63%，累計前7月合併營收為26.26億元，年減11.38%，昇貿預估，第3季亦將優於第2季，有機會呈現逐季攀升。

(時報資訊)