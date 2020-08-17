台股上周小跌0.26％，外資在集中市場則小幅賣超，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總買進金額為2,733.33億元，總賣出金額為2,747.86億元，賣超為14.53億元。累計今年年初至8月14日止，外資累計賣超為6,075.70億元。

外資總持有股票市值為16兆9,913.83億元新台幣，占全體上市股票市值的43.86％，較8月7日的17兆1,364.77億元新台幣，減少1,450.94億元。

在個股買賣超部分，聯電(2303)居上周外資買超第一大，累計買超40,395張，宏碁(2353)居次，買超36,899張，國泰金(2882)買超24,751張排第三。

賣超方面，面板股獲利了結，群創(3481)、友達(2409)居外資賣超前兩大個股，分別賣超40,816張及35,822張，大同(2371)賣超34,576張排第三。

(時報資訊)