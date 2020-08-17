基隆市長林右昌在基隆執政有聲有色，積極推動改造、包括重大交通建設、倡導城市美學等，讓基隆景觀變得更繽紛亮麗，也被外界視為最可能代表民進黨，在2022年角逐台北市長。對此，林右昌表示，「現階段重點不是談選舉，把基隆市長的職務做好是我的責任。」

林右昌指出，北北基桃是首都生活圈，有約一千萬的人口，無論是都市發展、交通建設、產業擘劃，這幾個城市都要一併思考，現階段重點不是談選舉，目前最大的目標是要讓基隆和台北、新北、桃園一起合作，在短時間內，創造最大共同利益。

林右昌進一步說明，明年還有很多重要的事情要完成，其中包括基隆要舉辦「2021年基隆城市設計博覽會」，要把對台灣未來城市發展、社會生活想像願景，呈現在國人面前，藉此帶動新城市價值風潮。

此外，外界也有呼聲看好2024總統大選會由桃園市長鄭文燦出征。對此，林右昌表示，民進黨是有制度的政黨，現金距離下次總統大選還有一段時間，相信最後會產生適合候選人，爭取全國人民支持。

(中時 )