主演《一起來看流星雨》、《微微一笑很傾城》爆紅的女星鄭爽，最早是以清新甜美外型為人所熟知，之後不時作客綜藝節目，大方展現率直敢言的個性，「反差萌」形成獨特魅力，受到不少觀眾喜愛，沒想到近日她突然透過工作室官方微博貼文，自爆：「很早之前就放棄了自己的人設」，雖文章不久後刪除，但已被網友備份瘋傳，掀起一番論戰。

鄭爽前天(8/15)突然在工作室微博貼文，表示很早之前就已經放棄了人設，嗆聲「什麼商業價值什麼榜單」，表示自己都29歲了，只知道自己代言的品牌口紅在網路平台銷量第一、直播上穿的衣服都賣光光，至於怎麼能一直保持如今的位置，鄭爽覺得靠的不只是粉絲的支持，「我有的是市場、老百姓的喜愛」。

鄭爽工作室原po文，如今已刪除。(翻攝自微博)

鄭爽有感而發，覺得不見得「喜歡一個人」就是那個人的粉絲，「那我們老百姓的喜愛又叫什麼呢？這樣的定義是否過於自私？」，一番心裡話在網路上掀起論戰，有網友直言不懂鄭爽的邏輯，也覺得她自誇得太誇張，但有不少人給讚，「沒有虛偽的包裝好棒！」、「乾乾淨淨不給黑子(黑粉)活路」，覺得她說話直接真性情很不錯。

(中時新聞網)