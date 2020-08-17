杜拜二王子哈曼丹（SheikhHamdan）不但長相帥氣、作風親民，最重要的還有一顆溫柔善良的心，深獲民眾喜愛；日前，他的賓士休旅車被一對灰斑鳩夫婦看中，作為築巢地點，哈曼丹得知此事後，在座車附近拉起封鎖線，還另外安裝攝影機，13日他將斑鳩育雛的影片上傳到IG，和眾人分享這溫馨的一幕。

灰斑鳩在杜拜王子哈曼丹的賓士車上築巢，哈曼丹知道後，在四周拉起封鎖線，讓灰斑鳩能安心養育下一代。（圖／翻攝自「faz3」IG影片）

哈曼丹王子留學於英國時，曾就讀軍校以及倫敦政經學院，並在2008 年被任命為杜拜王儲；除了處理酋長國的政務以外，他也熱愛運動、攝影、馬術，甚至還會寫詩，堪稱文武雙全。此外，哈曼丹王子也非常喜愛動物，根據《Khaleej Times》報導，哈曼丹王子在座車附近拉起紅白相間的封鎖線，避免任何人或車輛靠近，打擾斑鳩夫婦的生活，並將錄下的斑鳩育子日常，剪輯成80秒的影片，上傳到IG。

透過影片可以看到，這對斑鳩在蛋孵化後，為了照顧雛鳥不停地忙進忙出，除了從巢中取出蛋殼，幫幼鳥保暖，還要外出尋找食物哺餵小鳥；目前這則影片已有超過211萬人次觀看，也令網友紛紛大讚哈曼丹王子的暖舉。

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(中時新聞網)