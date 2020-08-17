小琉球是著名觀光勝地，以豐富海底生態聞名，有名越南籍男子昨日到小琉球遊玩，卻疑似腳掌遭海膽刺破而不滿，竟與夥伴撿起海膽丟擲，接著將海膽狠敲致死，一旁民眾見狀憤怒不已，拍下畫面並放上網路，海巡署現已介入調查，將盡快找到違法民眾。

目擊者指出，該外籍男子當時在杉福漁港西南側的潮間帶遊玩，未穿漁夫鞋就走到潮間帶，腳掌因而遭海膽劃傷，男子疑似心生不滿，與友人撿起海膽丟擲玩耍，接著在沙灘上擊打海膽，無辜生物被打到攤扁、當場死亡，該男子再將海膽屍體丟回海裡後嘻笑離開。

男子的惡劣行徑也被一旁民眾拍下，目擊者氣憤向海巡署安檢所報案，安檢人員深入調查，追查到圍觀的越南籍遊客，遊客卻辯稱不認識行為男子，強調雙方只是萍水相逢的同鄉，海巡署則持續追查，而男子行為已違反《漁業法》，可處3萬到15萬元罰鍰。

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(中時新聞網)