桃園昨（16）日發生1起街頭群毆事件，分為2派的25人酒後在鬧區大打出手，還沿路砸車，警方快打部隊趕到後鬧事者雖一鬨而散，但事後仍將所有人一一緝捕到案，還起獲棍棒、槍枝等凶器。訊後發現，紛爭原因竟僅是其中的王男（28歲）和陳男（24歲）為了在酒店內敬酒「互看不爽」，才各自找友人助拳，從店裡打到街上。

警方調查，昨晨6時許獲報，指桃園市區中山東路上，有多人聚集群毆、砸車，大批警力趕到後，現場已有賓士等5輛車遭毀損，調閱監視器、循線查訪後，將包括王男、陳男等25位鬧事者一一逮捕、策動到案。

王、陳及雙方助拳友人向警方供稱，雙方是因在事發地鄰近酒店唱歌敬酒時起了口角衝突，王男心生不滿，找友人砸毀陳男及其友人座車，陳男這頭也不滿回擊，兩派人馬才在街頭混戰。

警方除在王男車內查扣球棒、木棍外，另也在陳男住處起獲以色列製制式手槍。訊後，將眾人依《刑法》聚眾鬥毆、毀損等罪送辦，陳男、王男則再依違反《槍砲彈藥管制條例》罪嫌法辦，此外，雙方參與人馬也將提交為治平對象專案列管。

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(中時新聞網)