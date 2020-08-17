勞動部明(18)日將召開年度「基本工資審議委員會」，屆時勞、資、政、學等委員將一同商議決定明年基本工資是否調整，資方委員認為目前疫情仍不明朗，應等到12月底整合年度數據再做決定，勞方則表示當前基本工資並不符合生活最低水平，有調整的必要。

資方委員，商總副理事長許舒博表示，每次審議都要整合國家經濟發展狀況、消費者物價指數、國民所得與平均每人所得、各業勞工工資等，薪資調整都要針對上述面向做深度的討論，但今年碰到新冠疫情，勞工及資方都面臨很大的壓力，疫情還沒有結束，各樣數據也對未來不看好。

許舒博指出，種種狀況讓未來發展不可預期，不調也不好，要調時機也不對，資方委員的共識認為應等到12月底待年度數據資料出來再來決定，無論是8月還是12月調整都是明年才適用，不必急於現在。

許舒博說，現階段若薪資調高，老闆請人意願變低，甚至可能減少工時，勞工被減去的時間變得難以找到其他打工機會，這種「未蒙其益先受其害」到底對勞工是幫助還是傷害？政府不應為調而調。

勞方委員代表，全國產業總工會理事長莊爵安則表示，目前全球受疫情仍不明朗，但台灣經濟多少是有在向上成長，認為基本工資還是應該調漲。

莊爵安指出，勞方主張月薪與時薪不脫勾，要調漲就要一起調，目前台灣的基本工資，時薪158元、月薪2萬3800元其實都不符合國內最低生活水平，因此有調漲的空間及必要。

(中時 )