網安設備廠瑞祺電通（6416）受惠併購效益顯現、三大產品線需求暢旺，2020年第二季歸屬母公司稅後淨利1億元、改寫同期次高，每股盈餘（EPS）1.48元登近1年半高點。累計上半年歸屬母公司稅後淨利1.89億元、年增達60.62％，改寫同期次高，每股盈餘2.78元。

瑞祺電2020年第二季合併營收創14.52億元新高，季增14.6％、年增達63.39％。毛利率21.19％、營益率11.45％，優於首季20.18％、9.7％及去年同期18.17％、6.25％，雙創同期次高，營益率亦登近15季高點。

在營收規模創高、本業獲利跳增下，瑞祺電第二季業外顯著由盈轉虧，歸屬母公司稅後淨利1億元，季增14.24％、年增達1.03倍，改寫同期次高、亦為近1年半高點。每股盈餘1.48元、登近1年半高點。

累計瑞祺電上半年合併營收27.2億元、年增達51.9％，改寫同期新高。毛利率20.72％、營益率10.26％，優於去年同期18.89％、7.59％，雙創同期次高。歸屬母公司稅後淨利1.89億元、年增達60.62％，改寫同期次高，每股盈餘2.78元、則創同期第3高。

瑞祺電去年接連併購2家公司，新增整合型通訊系統產品線，與軟體定義廣域網（SD-WAN）擔當成長2大引擎，帶動去年下半年營運動能逐步回升。受惠併購效益持續顯現，獲多家客戶追單SD-WAN產品帶動，今年上半年營運淡季動能續強。

瑞祺電7月自結合併營收4.01億元，雖較6月5.76億元新高減少達30.07％、降至近5月低點，仍較去年同期3.06億元成長達30.89％，改寫同期新高。累計1～7月合併營收31.21億元，較去年同期20.97億元成長達48.83％，續創同期新高。

投顧法人認為，瑞祺電第二季獲利表現優於預期，目前網安訂單動能稍見轉弱，第三季展望有待法說會時更新，下修第三季營收季增率至持平、預期將持穩高檔。不過，考量網安需求長線趨勢仍佳，維持「買進」評等、目標價調升至200元。

(時報資訊)