林口近十年來移入人口逐年攀升，平均每年成長3千人以上，預估今年可增至11萬9千人，有機會突破12萬人，具人口紅利。而國家財稅主要收入來源落在35-55歲，林口居住人口平均年齡約為37歲，屬於財稅主力族群，也使得林口區域平均年所得始終名列前茅。

林口近年移入人口成長迅速，平均年齡多為青壯年，帶來人口紅利。/圖由業者提供

林口新市鎮發展歷史悠久，政府政策逐一到位，開發完整及高綠覆率規劃，坐擁國道一號交通便利等優勢，吸引許多來自雙北市及在地人購入自住，房價相對穩定成長。而近年來港澳人士移居台灣人數增加三成多，林口區域房價符合其預算，加上機場捷運通車後，前往桃園國際機場的地利之便，也吸引許多來自香港的客戶移居至此。

福樺建設新案「富貴中山」，是建商難得推出的小坪數產品。/圖由業者提供

由福樺建設所推出的「富貴中山」，地點位於富貴路與中山路口，緊鄰富貴公園。以往建商多以80坪以上的產品為主力，本案首次規劃35-55坪、2-3房格局，貼近市場首購、首換族群及海外人士移居需求。在疫情過後，建商人力成本及原物料隨之上揚，在市場自住剛性需求及實價登錄愈趨透明化的情況下，台灣房價勢必將穩步成長。

目前政府有計畫性在林口持續推動公共建設，例如工一工業區重劃區、林口公車轉運站、長庚轉運站及國家檔案館等，有助交通轉運及人口就業率。另外除了現有的民視林口總部，未來三井Outlet二期、東森集團總部、三立影城等，也將落腳於此，可預期在大型商業進駐後，將對商辦大樓產生需求。福樺建設看準商機，預計在林口核心興建地上30層的A級商辦，為林口企業帶來新的選擇。

(中時新聞網)