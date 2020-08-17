高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁雖在選前之夜打出「韓國瑜牌」，最終仍僅拿下24萬8478票，得票率25%勉強維持住藍營在高雄的最低基本盤。國民黨文傳會副主委王鴻薇則表示，選前之夜下起滂沱大雨，台上堅定的拜票，台下觀眾未立刻鳥獸散，「那一刻我其實很感動」，台下民眾也知勝選無望仍沒離開。她說2016年總統大選，國民黨在高雄得票率只有26％，誰會料到2018得票率衝到53％？「今天失敗不是永遠的失敗，此刻的國民黨真的沒有懷憂喪志的權力」。

王鴻薇在臉書指出，從一開始，李眉蓁的民調就極為落後，部份民調機構做出13％、14％，最好的TVBS民調也不過21％，最後李眉蓁開出26％，雖大幅落後陳其邁，但已經開出比原來預想更高的趴數。她提及，所有在選前盡力輔選的，台上沒有人來蹭鎂光燈或是來想分杯羹，選前之夜，下起那場滂沱大雨，台上堅定的拜票，台下觀眾未立刻鳥獸散，王鴻薇說那一刻她其實很感動，台下的民眾也知勝選無望，仍然未曾離開。

王鴻薇認為，26％的高雄市民沒有放棄國民黨，前路雖艱難，只要大家不計榮辱，不要相互切割、自私盤算，路可以愈走愈廣。她指出，2016年總統大選，國民黨在高雄得票率只有26％，誰會料到2018得票率衝到53％，又有誰能預料2020總統大選跌到34％，如今再被打回26％。世事難料，謀事在人成事在天，「今天失敗不是永遠的失敗，此刻的國民黨真的沒有懷憂喪志的權力」。

(中時新聞網)