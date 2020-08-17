隨著美東強權紅襪的沒落，傳統好戲基襪大戰不再精彩了，滿場的觀眾、你來我往的勝敗都不復見。洋基17日以4-2小贏紅襪，雖然紅襪沒有敗得前幾場那樣慘，這仍然是他們連續第9場被洋基按在地上揍。美媒《紐約郵報》感嘆：「洋基把紅襪打成這樣，世仇對決宛如一場笑話。」

洋基很久沒這樣修理過紅襪，他們隊史棒打紅襪的最長紀錄是12連勝，而且那是在1952到53年。在洋基之前，紅襪已被美東另一支勁旅光芒橫掃，4連戰最後一場光芒更是瘋狂打了17分。即使下一場能戰勝洋基，這也不是球迷期待的那種對決。

紅襪沉淪的一部分原因是投手傷兵嚴重，但洋基更是傷兵大戶，「法官」賈吉(Aaron Judge)、「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)、「4割男」勒瑪修(DJ LeMahieu)全都掛傷兵，好比棋盤上沒有車馬炮，還是打贏了紅襪。

洋基首局3支安打攻回1分，一壘手福特(Mike Ford)第3局追加兩分炮，紅襪僅有皮拉(Kevin Pillar)的陽春炮撐場，還把盜三壘的險招也拿出了。第9局最後機會，洋基投手布瑞騰(Zack Britton)9局上撿起內野滾地，去觸殺帕拉薩(Jose Peraza)的時候球從手套裡被撞掉，紅襪三壘正好有人就跑回1分。

紅襪目前6勝16敗在分區墊底，今年季後賽席位擴充，除非紅襪爆發一波很長的連勝，不然以美東來說就是洋基、光芒、金鶯三強鼎立的局面。

(中時新聞網)