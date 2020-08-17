文化總會祕書長林錦昌傳請辭自清，但蔡英文總統並未批准。對此，總統府表示，沒有聽聞。黨政人士也表示，近日文總全力協助前總統李登輝治喪相關事宜，沒有聽說報導所稱情形。

文總和總統府日前被爆有許多標案都由幫推丶投石兩家公司得標，外界影射林錦昌與兩家公司關係深厚，遭國民黨指控當「門神」，近日又傳出多家親綠公司透過與文總高層的關係拿標案。

為自證清白，也為避免造成蔡英文總統困擾，傳出林錦昌已向蔡英文請辭明志。總統府發言人張惇涵今天表示，對於報導所稱，沒有聽聞。

接近蔡總統的黨政人士指出，文總過去幾年籌辦國家重要活動，翻轉公部門美學，獲得國際設計大獎，都是過去不曾有過的成績，也得到各界肯定。近日文總亦全力協助李前總統治喪相關事宜，沒有聽說報導所稱情形。

據了解，由於總統府近日全力處理李登輝治喪事宜，許多方面都要靠文總協助，加上外界指涉林錦昌相關事項仍需釐清，目前蔡總統尚無調整林錦昌職務的想法。

(中時 )