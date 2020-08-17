就是要和身旁的這個他/她牽手過一輩子！迎接七夕情人節，台灣虎航再度與KKday合作推出「2020 攜手起飛 這就示愛」兩人同行微旅行浪漫空中之旅，除了要求兩人同行外，待未來邊界解封後，還會送出2張台灣虎航不限航點之來回機票，但前提是，參與本活動的兩人要一起兌換並全程同行，不可單張兌換也不可換人兌換，否則就視同放棄。

愛你愛你(2020)年，台灣虎航將化身空中月老，把情侶間的紅線繫緊緊，見證永恆愛情。

「2020 攜手起飛 這就示愛」空中微旅行，行程中充滿愛的氛圍，除邀請戀人同行放閃曬恩愛外，甫結婚的小夫妻，或是結婚多年的老夫老妻，甚或是已昇華為室友關係的，平時愛在心底口難開的話，台灣虎航也可以協助幫忙進行愛的告白，讓彼此能夠放膽大聲說愛。機內也將提供甜點，搭配珈琲鑑定士精品咖啡，讓兩人享受悠閒的空中浪漫下午茶，讓機內的甜蜜氛圍到達頂點。

「2020 攜手起飛 這就示愛」空中微旅行兩人同行價為20,520元，共推出8月22日及8月25日兩個航班，班編號為IT-2020(愛你愛你)，預計於下午15:30自桃園機場起飛；下午18:00回到桃園機場。行程內容除了包括飛行體驗之雙人機票外，還送超值飯店好禮三選一；包括，台北六福萬怡酒店行政套房含貴賓廳住宿一晚、台北晶華酒店住宿一晚加基隆網美一日遊或君悅酒店寶艾西餐廳浪漫求婚桌晚餐，一次包辦虎迷們從高空到陸地的情人節節目。

此外，活動中也將鼓勵戀人們大方示愛，KKday除加碼贈送愛情見證一座之外，還能用文字在未來明信片上寫下告白，由KKday協助從日本或韓國寄回給心愛的他/她。而在航程中只要合影透過拍立得拍下愛的見證，即可獲得未來邊境開放後一年內效期之台灣虎航不限航點來回機票2張(且僅限本次活動同行的兩人本人於未來兌換使用)；好康當然不只有這樣，若是搭乘本航班後，愛侶順利結為連理，且還有了愛的結晶，則台灣虎航將再加碼，一併提供2歲以下的嬰兒票，讓全家能一起出遊寫下美好回憶。

本次的機上免稅品也將提供情侶對錶或是適合表達情意的飾品配件，旅客亦可於機上採購免稅品，全面可享75折起之優惠(菸品、部份特價商品除外)，來不及準備情人節禮物的，台灣虎航機上一次備妥。本超值限定行程將於今17日下午14:00起於KKday上開放銷售(www.kkday.com/zh-tw/product/102557)，席次有限、要買要快，為心愛的他/她留下最難忘、最與眾不同的慶祝方式。

(工商 )