有水可用、路更要好走！台中市政府近積極推動自來水延管計畫，其中大安區已陸續完成中庄里、龜殼里及福興里等大區域延管工程，區內自來水普及率由105年的62.9%提升至今年74.6%，大幅提升11.7%；台中市府17日於大安區政天宮舉行延管後路面復平開工典禮，預計整修中庄里約13,160公尺路面，11月底完工，將有效改善道路品質，提升用路環境。

「水管接好、路更要鋪好！」市長盧秀燕表示，台中市過去有許多地區無自來水可用，市府與自來水公司協力，將全市自來水普及率由103年的94%提升至今年96.1%，後續由市府進行路面復平，今年度編列預算6,000萬元，加上動支第二預備金5,000萬元，共計1.1億元進行燙平工程，其中大安區接管範圍最廣，市府花費約3,900萬元，整修約13,160公尺，要讓在地居民有良好的用路環境。

經發局表示，此次自來水延管路面復平計畫第二期工程，主要範圍為大安區中庄里，受益戶數約291戶，路線涵蓋中山南路、南安路、中海路(西濱東側)、中松路、興安路302巷、三元路、及埔頭路等。

經發局說明，109年度市府分三期工程辦理全市自來水延管後路面復平，其中第一期工程預算5,000萬元，預計完成19.2公里，橫跨7區，目前已完成清水區中央北路三美路等周邊道路、霧峰區及豐原區水源路南坑巷等延管路修，約計14公里，完工率達70%。

經發局提到，下半年亦將持續進行第三期工程，包括烏日區、大雅區、神岡區、后里區、新社區、沙鹿區等延管路修路段，預計全年度完成12區50公里路修工程。

今日大安區自來水延管路面第二期開工典禮，市長盧秀燕在經發局長張峰源陪同下出席，現場中庄里長莊明堯特別捐出自己的三倍券予現場民眾抽獎，邀請大家一同參與台中購物節；大安區長許宏綺、市政顧問莊龍壽、市議員李榮鴻、大安政天宮主委黃種茂及在地多位鄰里長均到場出席；立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟也派代表參加。

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