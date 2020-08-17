田馥甄（Hebe）的第5張新專輯《無人知曉》，主視覺邀來荷蘭女性攝影師Astrid Verhoef操刀，團隊分別從歐洲及台灣兩地，飛往美國西南部取景，事前更花了3天勘景，為了爭取時間，團隊住在最靠近沙漠地區的郊區旅館，每天深夜三點就得摸黑出門只為了搶到那最漂亮的光線，在為期三天的拍攝過程歷經各種險峻的天氣考驗，包括低溫冷風、炙熱高溫，加上沙漠裡強勁怪風、突然飄雨，其中一天大老遠坐了三小時遊覽車到沙漠，卻因風大喊卡、放棄停拍，接著再坐三小時的車回市區，田馥甄苦笑說：「這是拍專輯封面最多天的一次，氣候變幻莫測，真的是一個無人知曉的天氣！」

面對氣候無人是先知，團隊可說是看老天爺臉色上工，其中一場景田馥甄僅穿單薄裙裝，現場卻突然巨大怪風揚起沙土，把她吹得幾乎完全站不住，回想當時她形容：「走的時候當下心情就是要很鎮定地把它拍完，我大老遠都來了，只想要盡力完成，我就是苦行僧，只要你有苦行僧的靈魂就會碰見苦行僧的行程。」最後歷經3天終於順利殺青。

Hebe將於下個月25日起連四天舉辦「一一」台北小巨蛋巡迴演唱會，首日同步推出新專輯《無人知曉》，對於專輯傳達的意念，她表示沒有特別想溝通什麼，若剛好聽者也有同樣心情，就會有共鳴，發現那個無人知曉的自己，笑說：「整張新輯都是自己所思所想，聽歌就對了！」距離上張作品相隔4個年頭，她對於一切更有自己節奏，「是慢慢收歌、慢慢做，歌詞也是這樣，在這個產業工作不可能完全停擺，現在有這個空間可以這麼做，用平常心不是淡定的面對，允許所有情緒跟感受發生，而不是不去感知」。

田馥甄即將推出新專輯《無人知曉》。（何樂音樂提供）

(中時 )