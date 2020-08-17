賴清德參訪院方提供的職能專業訓練。（羅亦晽攝）

賴清德替自小受劉一峰照顧到大的院生簽名留念。（羅亦晽攝）

法裔神父劉一峰在花蓮奉獻50餘年，設置啟智中心守護憨兒，開設資源回收廠照顧更生人與街友，善行善舉深受地方人士肯定。副總統賴清德今日前往拜訪，表示「沒有東西是廢物，每個人都值得珍惜得到愛」，感謝劉一峰一生的無私奉獻。

劉一峰25歲來台，50多年來持續為弱勢奔走；1999年接手花蓮「安德啟智中心」，收容智能障礙者，去年正式啟用斥資上億的長照機構「安德怡峰園」，照顧老憨兒，並創建二手物流館，帶領安德啟智中心院生、弱勢做資源回收，利用收入幫助他們自力更生的過生活。

副總統賴清德今日前往「安德啟智中心」與「安德怡峰園」和院生同樂，參訪院方的職能專業訓練外，也至本月5日剛浴火重生「劉一峰二手物流館」，在工作人員介紹下，了解物流館的運作方式。

賴清德表示，「安德啟智中心」和一般社福機構不同，不只提供弱勢全能溫暖的家，也讓他們練習進入社會，透過類職場工作，讓院生接受專業訓練，學習如何工作賺錢，適時給予指導、鼓勵，讓他們能夠自力更生。

賴清德說，十分欽佩劉一峰為了智能障礙者與憨兒，接手「安德啟智中心」，並募資設置「安德怡峰園」，一手包辦他們的早療、成年照顧到老年安養；並感謝他把青春歲月獻給花蓮弱勢，給予他們溫暖，建立充滿愛的家。

「安德啟智中心」與「安德怡峰園」目前共近60位院生。劉一峰說，受疫情影響，加上收容弱勢需透過政府1、2個月的整合，「安德怡峰園」啟用迄今僅收7、8位，「安德啟智中心」將有7位轉過去過老年生活；未來陸續1個月收1位院生，並將需求提供給最需要的人，收完50人為止。

(中時 )