《香港國安法》實施至今，已有多人被捕。香港「文匯報」17日指出，繼前香港眾志創黨主席羅冠聰等人先後逃往海外尋求政治庇護後，被視為本土派的張崑陽也前往英國。但有關張崑陽前往英國消息，目前與他有關的人士或組織都尚未公開證實。

報導引述知情人士消息指，張崑陽是於8月14日晚上7時許抵香港機場，當晚乘坐客機飛往英國。張崑陽在到達英國後將會投靠羅冠聰，更指二人將會與同樣被特區政府通緝的前英國駐港領事館職員鄭文傑等人籌組成立所謂「流亡議會」，繼續進行「港獨」活動。

8月10日，「眾志」前成員周庭因涉嫌違反香港國安法被捕，雖獲保釋但其旅遊證件則被沒收。知情人士透露，周庭被沒收旅遊證件的消息令張崑陽大感緊張，為免旅遊證件被沒收，張崑陽決定在警方對他發出正式票控前逃離香港。

張崑陽曾擔任香港大專學界國際事務代表團發言人及香港浸會大學學生會副會長。在「反送中」運動中，他公開支持本土主義，並曾遊說外國推動香港人權與民主法案等立法工作，爭取制裁侵犯香港人權的大陸和香港官員。

(中時 )