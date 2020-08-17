雲林上周查獲3.7億元三倍券假鈔，國民黨台南黨團今（17）日舉行記者會，表示市議員李中岑、王家貞上個月檢舉有假3倍券後，除遭綠營指為假新聞外，還遭台南地檢署以證人身分傳喚，並指示警方依違反社會秩序維護法移送，批說是「綠色恐怖」。對此，宅神朱學恒直呼「這邏輯不對吧」！

國民黨團上個月控訴，一名經營小飾品店的友人，持民眾支付面額200元的三倍券，委託他人準備前往銀行換領現金時，對方發現該券沒有梅花浮水印，判斷是假券拒收，讓她不甘雙重損失，決定從此拒收三倍券，但因警方並沒有接獲相關報案，加上7月23日才開始兌換三倍券，不僅被批評是假訊息，行政院長蘇貞昌更特別在行政院會中指示查辦。

豈料，上周雲林縣警方果真查獲高達3.7億元的偽造三倍券，對比國民黨爆料卻遭送辦，王家貞、李中岑直批根本是「綠色恐怖」，李中岑甚至激動落淚，認真監督、擔心民眾權益受損，卻被綠營支持者謾罵，讓家人對她的人身安全感到擔憂。

朱學恒在臉書轉PO相關報導表示，當初台南的議員說的是台南有收到三倍券（偽鈔），結果後來找不到人，銀行也說沒事，然後雲林警方查到當地的偽造專業戶，還來不及流入市面，「所以當初台南是預言嗎？還是沒抓到啊，這樣哭哭邏輯不對啊」，直呼「現在雲林跟台北要請雞排，台南的雞反而逃過一劫，是不是很天外奇雞」。

（圖／摘自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

(中時新聞網)