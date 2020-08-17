高雄市長補選結束後，LINE群組驚傳有人留言「直攻高雄市政府」、「殺幾名官員」，高雄警方相當重視，查詢發文IP鎖定50歲李姓男子涉嫌重大，17日中午赴台南逮人，李男見警方上門，當場坦承是他發的訊息，表示自己因身體不好、行動不便，不滿選舉結果，一時情緒失控才上網留言，警方正將他押送回高雄市苓雅警分局，深入調查中。

LINE嗆持重型武器攻高市府殺官員，行動不便的李姓男子在台南落網。(林宏聰翻攝)

補選結果出爐後，16日一個私人LINE社群網頁群組，有人留言「其實如果我們有號召1萬人！都有重型武器！衝鋒槍！火箭筒，就直攻高雄市府…」、「殺幾個官員」等恐嚇言論，市府轄區苓雅分局與刑大科偵隊報請雄檢指揮偵辦，分析發文帳號資料鎖定李姓男子涉嫌重大。

警方17日中午12時30分左右，前往台南市林森一路民宅逮人，無業的李男似乎知道警方遲早上門，在家中等待，見到警方便坦承在群組留言。

李男行動不便，得拄著柺杖走路，他表示，因為自己長期身體不好，開票後一時情緒失控才留下恐嚇言論，專案小組正從台南將他押送回高雄苓雅分局製作筆錄，尚未清楚他的政治傾向。

苓雅分局呼籲，當今民主化時代，民眾應理性面對選舉結果，也會強化市政府各項駐地安全措施，並以迅速破案方式遏止極少數民眾不當言行，請民眾切勿以身試法。

(中時新聞網)