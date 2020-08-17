大安區延管後路面復平工程今天開工，市長盧秀燕上香祈求順利。（陳淑娥攝）

台中市大安區自來水普及率由2016年62.9％提升至今年74.6％，市府17日於大安區舉行延管後路面復平開工典禮，預計整修中庄里約1.3萬公尺路面，11月底可完工。台中市長盧秀燕表示，今年度共計1.1億元進行燙平工程，其中大安區接管範圍最廣，要讓在地居民有良好用路環境。

「水管接好、路更要鋪好！」盧秀燕指出，台中市過去有許多地區無自來水可用，市府與自來水公司協力，將全市自來水普及率由2014年的94％提升至今年96.1％，後續由市府進行路面復平。

盧秀燕說，今年度編列預算6000萬元，加上動支第二預備金5000萬元，共計1.1億元進行燙平工程，其中大安區接管範圍最廣，市府花費約3900萬元，整修約1.3萬公尺，要讓在地居民有良好的用路環境。

經發局表示，此次自來水延管路面復平計畫第二期工程，主要範圍為大安區中庄里，受益戶數約291戶，路線涵蓋中山南路、南安路、中海路(西濱東側)、中松路、興安路302巷、三元路、及埔頭路等。

經發局指出，109年度市府分三期工程辦理全市自來水延管後路面復平，其中第一期工程預算5000萬元，預計完成19.2公里，橫跨7區，目前已完成清水區中央北路三美路等周邊道路、霧峰區及豐原區水源路南坑巷等延管路修，約計14公里，完工率達70％。

下半年亦將持續進行第三期工程，包括烏日區、大雅區、神岡區、后里區、新社區、沙鹿區等延管路修路段，預計全年度完成12區50公里路修工程。

今日大安區自來水延管路面第二期開工典禮，市長盧秀燕在經發局長張峯源陪同下出席，現場中庄里長莊明堯特別捐出自己的三倍券予現場民眾抽獎，邀請大家一同參與台中購物節；大安區長許宏綺、市政顧問莊龍壽、市議員李榮鴻、大安政天宮主委黃種茂及在地多位鄰里長均到場出席；立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟也派代表參加。

(中時 )