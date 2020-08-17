台股集中市場當沖交易占比衝破37％，金管會主委黃天牧今參加產險公會會員大會受訪時表示，這是部分投資人選擇「低股價」、「低基期」標的操作策略所致，占比才會出現特別高的現象；黃天牧強調，台股目前仍有基本面、資金面，但也不忘了提醒投資人，不論台股在哪個階段「都要注意風險」。

不過，台股當沖突然飆升，是否意味投機心理、炒作心態？黃天牧強調，不要用「炒」這個字眼，這是部分投資人操作策略，導致上週才有的現象，短期波動是正常的，金管會仍會繼續留意後續台股的走勢，並透過交易監理制度，查看是否有違反交易的相關規定

根據證交所統計顯示，8月14日集中市場當沖總買進成交金額占市場比重衝至37.18％，創下自2018年11月22日以來新高紀錄。

而生技股康友-KY經營階層搞失蹤，事件愈演愈烈，今股價吞下第7根跌停板，證交所決議處分，康友明18日停止交易；黃天牧也首度對康友案表態，他表示，由於康友部份資產在中國大陸，將採取跨境查核的方式確認資產狀況，投保中心也在搜集相關資訊保護投資人，另方面也在釐清會計師責任。

為了讓康友案後續影響衝擊降低，黃天牧呼籲，其他KY公司的負責人應「主動」對外說明公司的營運狀況，並定期舉辦業績說明會，站在金管會的立場，不希望單家的第一上市公司發生問題，進而影響其他KY公司的形象。

(中時 )