資深藝人沈時華2016年宣稱要製作電影《海角七號》音樂劇，向碁石媒體公司收了150萬元卻遲遲沒下文，遭檢方依詐欺罪起訴。台北地院今開庭，沈同意償還150萬元，與碁石的律師達成調解，但她仍堅不認罪，自認只是行政疏失，沒有詐欺犯意。

華業於國立台灣藝術專科學校的沈時華（現改名沈芳鎂），1978年演出中視《春城無處不飛花》竄紅，1980年更以電影《一個女工的故事》，榮獲第16屆金馬獎最佳女配角，2003年開始接拍偶像劇，成立「台灣時華製作有限公司」，2007年另出演《愛殺十七》，榮獲第41屆金鐘獎戲劇節目最佳女配角獎。

檢方調查，沈時華與碁石簽約製作《海角七號》音樂劇，收取碁石150萬元，後因沒有成果，又不願歸還150萬元，遭碁石控告詐欺。檢方原本認為只是民事糾紛，處分不起訴，碁石再議成功，檢方進一步調查發現，沈根本提不出音樂劇製作進度，甚至連授權都沒拿到，改將她起訴。

北院今開庭，沈時華同意賠償150萬元，與碁石達成調解，其中20萬已於本月15日支付，其餘分期償還，碁石的律師也同意緩刑，不過，沈時華堅不認罪，聲稱這只是行政疏失，沒有想要詐欺。

沈時華說，她身為公司負責人，同時有很多案件在進行，其中《飄洋過海來看你》已經長期運作，比較成熟，也有開記者招待會分享，因此先主力進行這齣音樂劇，《海角七號》則是在原來的合作基礎上另外發展，相關授權都在洽談中，一切都按照業界慣例在進行，希望法官、檢察官了解。

沈並說，她並非不願意還款，而是沒有錢還，因為其他案子的資金被拖欠，導致公司資金運作困難，這部分提告求償已成立。法官則告知，若沈不認罪，就算告訴人同意，法院恐怕沒辦法判緩刑，要沈回去找法律專業人士聊一聊，下次開庭再確定訴訟策略。

庭後，沈時華見媒體在法院1樓等待，獨自1人在3、4樓排徊約2小時，才終於願意離開，她面對媒體詢問，僅雙手合十回應，並未說話。

(中時 )