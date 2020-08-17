全聯19年前塑膠袋曝光，網見獎品驚呆：黃金1公斤。（圖／截取自臉書社團,我愛全聯-好物老實説）

塑膠袋不易損壞，可重複利用多次，有位網友昨PO文分享，找到19年前的全聯塑膠袋，應該可算是古董，完好無缺的袋子，引起網友討論，也有不少人歪樓指出，以前的獎品好實在，真的太狂了，竟然有1公斤的黃金，按照台灣銀行今天公布的黃金買進價格，1公斤約是182萬。

女網友昨在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，整理家裡意外找到全聯以前的塑料袋，並搞笑問「這能算上古董了嗎？」從貼文照片可見，原PO找到的塑膠袋竟是民國90年左右的，袋上還有慶祝開100家分店，所舉辦的抽獎活動資訊。

另外19年前的抽獎資訊，也很厲害，全聯袋子上寫道，消費滿500元，就有機會抽中賓士轎車、黃金一公斤、勞力士手錶和金幣等超級大獎，且從當年的12月17日起，週週都抽獎，連續10週都會辦。而根據台灣銀行今天公布的黃金買進價格，1公斤約是182萬元。

貼文引起網友討論，多數人最先注意「當年的獎品好狂」，「黃金一公斤才是亮點」、「居然有黃金1公斤當獎品」、「以前的獎品好實在」、「黃金一公斤10名，換算現在送了1850萬，比一台賓士更有價值」、「獎品也很狂」。

但將近20年的袋子，都沒有損毀，讓不少民眾直呼，「可怕的塑膠」、「這袋子20年還不壞，可見對地球是多大的傷害。留下繼續重復使用再使用很棒！」、「恐怖的塑膠帶（袋），19年了」、「真的是千古不化」。

(中時新聞網)