活動當天現場準備「客語造句得好物」節目，讓大小朋友說客家話得獎品。（謝明俊攝）

頭份市公所慶祝一年一度客家天穿日，將在8月22日下午在頭份市運動公園舉辦「頭份愛玩客 夏日童樂會」邀請小朋友前來觀賞「好玩的劇團」演出「人魚奇遇記」現場並舉行「客語造句得頭份好物」趣味客語發音造句活動，讓小朋友度過一個環保客家日。

「一年一會天穿日、天天都是客家日」，頭份市公所因應新冠肺炎疫情，延後舉辦頭份客家日活動，市長羅雪珠特別要求符合暑假親子遊憩與接觸客語，訂名為「頭份愛玩客 夏日童樂會」。

「頭份愛玩客 夏日童樂會」的親子客家日活動，希望能讓大小市民朋友，一起到頭份運動公園，看表演、玩遊戲、拿禮物，度過歡樂暑假，當個小小愛玩客。

頭份市公所特別邀請婷婷姐姐、創意氣球的草莓姊姊，以及「好玩的劇團」，演出「小劇場故事－人魚奇遇記」，運用生動活潑的奇幻故事讓孩童了解海洋汙染的可怕以及環保運動的重要性，演出結合趣味與教育意義，讓客家日更具意義。

主辦單位還準備有趣的「客語造句得頭份好物」遊戲，在活動當天小朋友跟家長上台，抽到題目後，說出頭份好物的正確客語發音並造句完成，就可以把客家好物帶回家，頭份市公所準備了多樣頭份在地農產有蜂蜜醋、黑豆奶、黑豆醬油禮盒等精美好禮等著大家來挑戰。

(中時 )