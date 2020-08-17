縣府為「109年人口及住宅普查」成立「新竹縣人口及住宅普查處」，17日由擔任普查處普查長的縣長楊文科偕同議長張鎮榮等人揭牌，將動員13鄉鎮市主計、民政、戶政、村里幹事等約500名人力，共同推動普查作業。

楊文科指出，新竹縣近年人口快速成長，今年第一季人口淨遷入率2.53％，為全國之冠，透過普查將可了解縣民遷徙的流動方向，常住人口分布概況及縣民就業就學情形，意義非凡，請縣民能配合支持「109年人口及住宅普查」，期圓滿完成普查任務。

楊文科說，每10年1次的人口普查，這次預計訪查約4萬戶，普查抽樣率約15％，實地訪查期間從11月8日至11月30日，網路填報可提早自11月1日起上網填報，受訪戶可透過手機、電腦或平板輕鬆上網申報，還可抽百萬好禮，並有人口普查有獎徵答活動。

楊文科偕主計處長黃文琦宣導民眾注意，普查員將遵循「三不＋二會」原則，即普查員不會洩漏個人資料、不會詢問普查表以外資料、不會要您提供帳戶或存摺，普查員會佩戴普查員證、會親自遞送致受訪戶函，受訪戶所回答各項資料，除供整體統計分析外，將嚴予保密，不作其他用途，請縣民安心受訪。

(中時 )