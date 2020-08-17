近來，比利時工程師、泰國移工、日本女學生返國驗出新冠病毒抗體，再次掀起國內口罩搶購潮，新竹地區則發生連鎖藥局販售來路不明口罩，藥局營運長被收押禁見的情形，縣長楊文科指示衛生局透過醫療器材稽查機制，加強查核市售口罩是否符合規定。

衛生局長殷東成提醒民眾，切勿購買來路不明的口罩，若是上網購買，也要注意賣家是否有揭露諮詢專線、產品名稱、許可證字號、使用方法、藥商名稱、地址等。

殷東成說，醫用口罩一定會有完整包裝、標示及合格的商家，依照不同功能與設計，可分為執行手術程序穿戴的口罩及其他醫用口罩，不論是本國製造或由外國輸入，都必須取得衛福部核發的醫療器材許可證。

業者販售的口罩，都必須先取得各縣市衛生局核發的販賣業藥商許可執照，消費者買到的口罩，可依外包裝字號至食藥署網站「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢」系統網頁查詢相關資訊。

縣長楊文科對日前有某連鎖藥局出現販售不明口罩情形，指示衛生局即日起透過醫療器材稽查機制，加強查核市售口罩是否符合相關規定，同時呼籲合法藥商，善盡產品把關職責，切勿販售來路不明商品，以免觸法。

(中時 )