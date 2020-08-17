每年6、7月是恙蟲活動高峰期，恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上，苗栗縣衛生局推出滅恙3招「「除草、滅鼠、做好自我防護」防止被恙蟲叮咬而感染恙蟲病。

衛生局表示，恙蟲病的潛伏期約6至21天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹。恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。若出現疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關旅遊史，有無出入郊區及草叢等暴露史，以供醫師臨床診斷治療參考，如未經適當治療，死亡率最高可達60％，請民眾切勿錯過就診時機。

衛生局指出，為防止被恙蟲叮咬而感染恙蟲病，衛生局提供3招供民眾參考－「除草、滅鼠、做好自我防護」。剷除雜草以消除恙蟎孳生地，進行滅鼠工作，避免鼠類孳生。

公館鄉衛生所提醒民眾，如有接觸到草叢環境，務必做好自我防護措施，包括穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，於衣物及皮膚裸露部位可使用政府主管機關核可之防蚊藥劑（含DEET或Picaridin），離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙蟎附著叮咬，如有出現疑似恙蟲病症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，以供醫師臨床診斷參考。

(中時 )