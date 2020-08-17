南韓知名電視台KBS， 5月份驚傳大樓女廁遭到針孔偷拍，讓不少知名女星及女粉絲們十分擔心如廁影片遭到有心人士利用。但沒想到循線調查竟發現犯案者竟是小有名氣的男諧星朴大承，他在14日的初次審判上也承認所有罪刑引起公憤。

在2018年的《KBS演藝大賞》中嶄露頭角的朴大承，為了成為諧星從2007年開始每年持續參加電視台舉辦的諧星試驗會，但10年來都沒上榜過，直到2018年才正式以諧星身分出道，精湛又幽默的演技逐漸吸引觀眾注意。

在 Instagram 查看這則貼文 이창호（@zzang2ho）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 14 日 上午 5:33 張貼

但在5月份爆出的KBS電視台「女廁偷拍案」中，原本以為是外人所為，沒想到最後卻發現是由他設置，除了在女廁外還在更衣室裡裝設針孔，2年內共拍攝了32次將其存放在個人筆電及雲端中。14號開庭時他也坦承犯案並透過律師表示「懷著謝罪的心努力與受害者達成協議」，依然只不住網友的怒火，也讓他斷送了辛苦得來的大好前程。

在 Instagram 查看這則貼文 WIKITREE 위키트리（@wikitree）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 2 日 下午 7:01 張貼

(中時新聞網)