連接器廠—湧德(3689)及瀚荃(8103)因轉型成果顯現，第2季業績表現亮眼，其中湧德第2季稅後盈餘為1.2億元，年增4.4倍，累計上半年每股盈餘為1.3元，瀚荃第2季稅後盈餘為9310萬元，季增3.83倍，累計上半年每股盈餘為1.4元，儘管湧德預估，第3季營收將低於第2季，但因第1季虧損，預估下半年還是會比上半年好，瀚荃則預估，如無意外，第3季有機會維持第2季高檔。

湧德及瀚荃過去幾年營運遇亂流，辛苦蹲低調整，讓兩家公司業績無畏全球新冠肺炎疫情逆勢成長。

湧德主要產品為整合型RJ45，過去主要應用為PC，為強化競爭力，公司除將產品線朝網通產品佈局，積極拓展RJ45在網通產品的應用，原本的整合式元件(含濾波器及機構件)也因應客戶需求提供分離元件，在生產端部分，公司積極強化自動化生產能力，隨著產品佈局及產線自動化能力提升，讓公司營運現轉機。

受惠於網通產品出貨暢旺，湧德第2季合併營收為14.63億元，季增57.82%，營業毛利為3.24億元，季增1.4倍，單季合併毛利率為22.16%，季增7.49個百分點，稅後盈餘為1.2億元，年增4.4倍，單季每股盈餘為1.72元，累計上半年合併營收為23.9億元，年成長9.48%，營業毛利為4.6億元，年成長21.05%，合併毛利率為19.25%，年增1.84個百分點，稅後盈餘為9082萬元，每股盈餘為1.3元。

儘管第3季因客戶拉貨趨緩，營運將較第2季下滑，但因第1季虧損，湧德預估，下半年業績仍可望比上半年好。

瀚荃早期產品以面板及NB相關連接器居多，之後公司轉向佈局工業、車用等立基市場，今年上半年全球新冠肺炎疫情大爆發，NB需求強勁，帶動瀚荃第2季合併營收攀升至8.66億元，季增42.43%，營業毛利為3.14億元，季增1.02倍，單季合併毛利率為36.29%，季增10.12個百分點，稅後盈餘為9310萬元，季增3.83倍，年增55.43%，單季每股盈餘為1.16元，累計上半年合併營收為14.62億元，年成長9.48%，營業毛利為4.7億元，年成長12.71%，合併毛利率為32.17%，年增4.77個百分點，稅後盈餘為1.13億元，年成長38.89%，每股盈餘為1.4元。

隨著傳統旺季來臨，瀚荃7月合併營收回升至2.9億元，年成長6.88%，累計前7月合併營收為17.53億元，瀚荃表示，目前客戶訂單穩定，如無意外，第3季有機會維持第2季高檔。

(時報資訊)