因應全球新冠肺炎疫情持續升溫，導致國際金價上揚，屢創新高，國際金價甚至一度達到每盎司2075美元，而伴隨著這波金價上漲的趨勢，就有中國大陸的民眾，手提29公斤的金幣錢去兌換現金，最終換得4761萬元。

根據中國大陸媒體《經濟日報》報導指出，廣東的粵寶黃金投資有限公司，日前遇到有客戶提著一箱近29公斤重的金幣來兌換現金。粵寶黃金投資公司的投資總監宋蔣圳就對媒體表示，他們五六個人光是清點這些金幣，就花費了一個多小時，最後數出共有971枚金幣，總重量高達29公斤，最終換得人民幣1223萬元（折合新台幣約4761萬元），而他的購入時總價值約為人民幣900多萬元（折合新台幣約3815萬元），等於他最終獲利人民幣200多萬元（折合新台幣約847萬元）。

而該名客戶也並非是唯一大量拋售的人，在上海南京路的工商銀行，近日就有30位客戶預約出售黃金的服務。而由於黃金需要時間檢驗，所以這些客戶中間，有人最久可能要等到一個月以上才能輪到。

面對這波黃金價格高漲，中國人民大學重陽金融研究院助理院長賈晉京就表示，由於美國受到疫情影響比較嚴重，物流受到嚴重影響，這會讓美國的投資者感到恐慌，紛紛要求把期貨黃金集中兌換成現貨黃金，所以才導致現貨黃金被擠兌，這種情況導致現貨黃金的價格持續高漲。

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(中時新聞網)