身體缺乏水分時，通常會最先出現口渴症狀，但醫師表示，千萬別等口渴了才喝，而且口渴也不是唯一指標，當身體嚴重缺水時，容易導致發燒和中暑症狀，不但會影響消化系統，甚至會損害中樞神經，恐造成意識不清或暈厥。

過去常聽到有民眾爬山時被「魔神仔」抓走，中醫師黃慧娟在《華人健康網》指出，從醫學的角度，可能可解釋為因身嚴重體缺水、電解質不平衡，影響中樞系統所產生的錯覺。

至於要如何及早發現身體缺水了？黃慧娟表示，口乾舌燥不是唯一指標，因為不同部位缺水，表現出來的警訊也不完全相同，若出現下列4大警訊，千萬別輕忽。

1. 易乾咳、爆汗

肺部太過乾燥的人，特別容易在季節轉換、進出冷氣房時引發過敏性乾咳；高溫環境下，也比一般人更容易爆汗，而且皮膚容易缺水、粗糙、長細紋。

2. 排便乾硬

飲食偏好辛辣、燒烤、炸物的人，不僅肺燥，還會腸燥，導致排便乾硬或呈現羊屎狀。

3. 消化不良、腹脹

胃熱體質的人，口乾舌燥情況最嚴重，平時多伴隨消化不良、腹脹、糞質乾硬等症狀。

4. 頻尿

中醫認為，腎陰不足容易導致身體水分調節不當，出現頻繁小便，但每次不一定尿很多，且普遍有睡不好、腰痠背痛的症狀，情況嚴重時，身體無法吸收水分，恐出現「一喝就尿」的症狀。

黃慧娟建議，養成每半小時喝水100至150cc.c.的習慣，規律、小口的喝，有助於身體吸收，千萬不要長時間不喝水，感覺渴了才猛灌，不但身體來不及吸收，恐導致血壓異常，「補水不成反缺水」的負面效果。

(中時新聞網)