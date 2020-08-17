25歲未婚陳小姐洗澡時發現右側乳房有硬塊，到中醫大新竹附設醫院求診，焦慮說「醫師，我的乳房有硬塊，怎麼辦？」經乳房超音波檢查發現約有2.4公分的腫瘤，外科醫師古君平用乳房腫瘤微創手術切除，傷口約只有0.3公分，完全不影響乳房外觀，陳女開完刀即回家。

古君平指出，經檢查陳女乳房腫瘤的邊緣平整，無明顯血管供應，為求謹慎再做細針抽吸後發現為異常細胞，做乳房腫瘤微創手術切除後，陳女目前已回復正常生活。

古君平說，乳房良性腫瘤切除是在局部麻醉下即可切除，但往往會留下2-4公分的疤痕，術後外觀較差，由於許多病患的乳房良性腫瘤一長就是好幾顆，若以傳統手術切除，有時須開幾個傷口才能將腫瘤移除乾淨，導致乳房外觀「千瘡百孔」。

古君平說，乳房微創手術則是在超音波導引下進行腫瘤切除，可藉由移動探針來移除兩顆以上的腫瘤，移除3公分以下腫瘤，傷口能縮小至0.3公分，術後恢復時間短，也不易有傷口感染問題，並且擁有較佳的術後外觀。

目前台灣婦女癌症死亡乳癌是排第4位，政府也推動婦女免費乳房攝影檢查，古君平提醒婦女從20歲開始做自我檢查，40歲以上每2年交替進行乳房超音波或乳房攝影檢查，乳癌高危險群婦女應與醫師討論做定期檢查。

(中時 )