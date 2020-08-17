近日有媒體報導，有關監察院兼任國家人權委員會一事，有監院人士希望盡快完成人權委員職權修法。民進黨立委鍾佳濱表示，可以理解他們勇於任事，但廢監院是上位問題，應先處理後再來討論。

鍾佳濱指出，目前普遍的聲音及共識是處理監院存廢問題，這也是憲政層次定位，而修憲是上位制度，考量到種種本末枝節，在討論監院存續之際，要去處理下位的人權委員行使法？應優先確認憲政體制確立後再來討論。

鍾佳濱說，原本的監察院組織法，並未設定國家人權委員會的運作。而有關監察權行使的相關規定，的確是不太契合人權委員會的運作。這是因為當初將人權會放入監察院組織法時，並沒有同步處理行使職權時應有的特別設計。因此若監察法廢掉，人權會的職權也會廢掉。

鍾佳濱表示，對於監院勇於任事的態度可以理解，但畢竟廢監院的修憲層次在上位，大於下位的人權委員行使法。監院的急迫不等於國家體制要配合著改，憲政制體要考量孰輕孰重。

(中時 )