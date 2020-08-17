截至今（17）日，目前美國新冠肺炎死亡人數已經超過17萬人，較先前預測模型提前一個半月「達標」，專家預估，至12月，全美新冠病歿人數恐達30萬人，官員甚至預言，這將是美國「最慘秋天」。

美國新冠死亡人數達17萬人。

根據路透社、美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，目前美國新冠肺炎死亡人數已經超過17萬人，逾540萬人染疫，至今仍是全球疫情最嚴重國家。

美國16日新增483例死亡案例，當中佛羅里達州、德州、路易斯安那州死亡數最高。

隨著夏天即將步入尾聲，流感好發的秋天到來，專家及官員除了擔心疫情再起，也憂慮流感大爆發，使的情況加劇，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）上周就提出警告，如果民眾不遵守官員建議的防疫規範，屆時新冠病例激增、流感大爆炸，美國恐迎來史上「最慘秋天」。

另外華盛頓大學健康計量評估研究中心（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）月初提出的最新預測模型顯示，12月1日前，全美新冠死亡人數恐接近30萬人，住院人數也會激增75%。

值得注意的是，即便IHME每隔一段時間就上修預估死亡人數，全美病歿人數卻不斷「提前達標」。4月中旬，IHME預估8月4日以前，全美將有約6萬人喪命；5月初，IHME上修8月初死亡人數達13.5萬；6月中旬，IHME再預測10月1日前將有近17萬人喪命；6月下旬IHME上修10月初死亡人數至18萬。如果以6月中的預估模型作比較基準，美國已提前1個半月「達標」。

(中時新聞網)