娛樂圈女明星「陪睡換機會」的潛規則，幾乎是公開的秘密，網路甚至還流傳陪睡價目表。而政治圈也不遑多讓，女官員「肉體換升官」也時有所聞。大陸上海一名外型靈氣、朝鮮族女官員金英麗遭政務開除，罪名正是搞權錢、錢色交易，甘於被圍獵。

據大陸媒體報導，8月14日，上海市金山區經委原副主任金英麗嚴重違法，被給予政務開除處分。通報稱，金英麗甘於被圍獵，與不良商人沆瀣一氣，搞權錢、錢色交易；生活腐化，貪圖享樂，收受巨額賄賂。

根據官方公佈的簡歷，金英麗，女，1981年4月出生，朝鮮族，吉林柳河人，碩士研究生，無黨派人士，2006年7月參加工作。2016年7月任金山區金山衛鎮副鎮長,2019年3月任金山區經委副主任。原系六屆金山區政協常委。

今年5月26日，金山區監委發佈消息，上海市金山區經濟委員會副主任金英麗涉嫌嚴重違法，目前正接受上海市金山區監察委員會監察調查。

據8月14日的通報，經查，金英麗在擔任金山衛鎮副鎮長、區經委副主任等職務期間，違背初心，欺瞞組織，與他人串供；甘於被圍獵，與不良商人沆瀣一氣，搞權錢、錢色交易；生活腐化，貪圖享樂；知法犯法，利用職權為他人謀取利益，收受巨額賄賂。

金英麗落馬，引發大陸網友熱烈討論，「官方稱的圍獵，是什麼人圍獵？上級、同級、下級還是商人？」、「也要追究圍獵她的人、提拔她的上級」、「都是一切向錢看搞的，男女官員一批一批的倒下」。

(中時新聞網)