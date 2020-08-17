立委楊瓊瓔、市議員陳本添17日現勘要求改善。（陳淑娥攝）

台中市后里區福興路清嵐度假農莊附近，因橋面急轉彎處太狹窄，中型貨車無法過彎，常要倒退嚕，立委楊瓊瓔、市議員陳本添17日現勘，市府建設局養工處將進行截角拓寬工程，使轉彎順暢，讓居民通行更安全便利。

后里區長賴同一說，該路段轉彎處路寬不到2米，附近農民收割時連開著貨車載稻米都無法通行。陳本添議員強調，在狹窄轉彎處進行截角是根本解決之道，希望市府能儘速辦理改善，降低用路人事故發生之風險。

泰安里里長江慶南指出，因早期路口未規劃轉彎截角，以往該處交通意外頻傳，行車安全堪慮，長期以來附近居民及農民人心惶惶，他也曾多次眼見汽車駕駛人因急轉彎處過於狹窄，撞上橋墩護欄。

新工處副總工程司林俊男表示，后里區福興路清嵐度假農莊附近，因橋面急轉彎處過於狹窄危險，尤其是8噸以上貨車或不熟路況的駕駛，當發現轉彎的角度不對時，要倒車重來非常困難，也感謝立委楊瓊瓔的居間協調，自來水公司四區處及台中農田水利會同意配合工程改善，協助管線遷移及水門位置的調整。

新工處指出，初估截角工程約80萬元，新工處會儘速於10月底辦理轉彎處截角工程改善完成，以增加車輛迴車空間，改善路口淨寬不足之問題，提高用路人的安全。

楊瓊瓔感謝市府團隊以及自來水公司、台中農田水利會的努力與協調下，終於將解決寬度不足問題，該路段完工後，將發揮「小工程、大效益」的功效，可有效降低當地路口車禍事件，也保障「肉包鐵」的騎士市民生命安全。

(中時 )