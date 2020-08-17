新冠肺炎疫情肆虐，各國政府呼籲民眾減少外出次數，避免擴大感染人數；而這也間接造成各行業生意慘淡、入不敷出，讓所有商家叫苦連天；美國北卡羅來納州（State of North Carolina）的一間水族館，也因停止營業5個月收入大減，為了應急竟抽乾館內瀑布「許願池」的池水，還把硬幣撈出交給銀行清算，並邀請網友一起猜猜硬幣的總金額。

根據《CBS新聞》報導，由於新冠肺炎疫情影響，使水族館經營陷入困境，此時，業者想起遊客都會在館內一座高9公尺的瀑布「許願池」，投下硬幣許願，因此決定將池水抽乾，把持底的硬幣撈上來清洗應急，而這一撈竟撈出了400公斤的許願幣。

館方13日在臉書發文，貼出打撈硬幣以及清洗作業的過程，並表示工作人員花了4個小時的時間，將硬幣分裝成9箱，再把硬幣送到當地的銀行清算；館方承諾，這筆款項將會用於水族館的營運支出，和館內動物的照護項目，隨後，館方還邀請網友一同猜猜硬幣的總金額，並將在本周公布答案。

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(中時新聞網)