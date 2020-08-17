馬來西亞14日宣布一名新冠肺炎確診病患來自台灣，引起民眾恐慌。發言人莊人祥今天表示，馬來西亞確診男子出境前一個月都在家裡，出門都有戴口罩，接觸者僅5人，目前他太太的檢驗結果為陰性，其他4人檢驗中。馬來西亞個案的感染源是否為在台灣？莊人祥認為在台灣感染的機會較小。

莊人祥表示，已詢問馬來西亞該個案第2次的核酸檢測，PCR檢測的Ct值為37.93屬於比較高的範圍，代表他體內病毒量少，是否真的有感染，會建議再驗一次。且連最親密的太太檢驗都為陰性，因此莊仁祥認為在台灣感染的機會較小。

莊人祥表示，該個案為我國居留證持有者，未在台灣工作，今年2月入境台灣，活動範圍在北部。今年8月2日才出境經由香港轉機前往馬來西亞的吉隆波，機場入境採檢時，鼻咽採檢的檢驗結果為陰性，便被安排搭巴士至指定飯店檢疫，但在檢疫期滿前（14日）獲知二採結果為陽性。

(中時新聞網)