永豐餘（1907）第二季業內外皆美、獲利衝上歷史次高，帶動上半年獲利倍增改寫同期新高。雖然公司對下半年營運後市仍審慎看待，但績優題材激勵今（17）日股價放量攻上漲停價16.2元，創逾6年半新高價。

永豐餘投控第二季歸屬母公司稅後淨利達12.66億元，季增達99.39％、年增近1.35倍，每股盈餘（EPS）0.77元，雙創歷史次高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利亦創19.01億元、年增達1.88倍，每股盈餘1.15元，雙創同期新高。

投顧法人指出，雖然新冠肺炎疫情致使下游需求疲弱，使永豐餘投控第二季營收仍低於去年同期，但高毛利產品出貨增加帶動產品組合改善，配合費用樽節及永豐金股利提前於第二季發放，使第二季及上半年稅後淨利表現優於預期。

永豐餘投控7月自結合併營收60.12億元，雖仍較去年同期64.08億元減少6.19％，但較6月55.1億元成長9.1％、站上近3月高點。前7月合併營收395.49億元、年減7.45％，仍創同期第3高，衰退幅度較上半年7.67％收斂。

展望下半年營運，永豐餘投控發言人殷國堂表示，由於全球疫情仍未受控，國際商務及運輸難恢復正常，下半年全球經濟復甦動能續疲，第三季市況需求仍然混沌，雖不至於過度疲弱，但能否彌補上半年失土仍具挑戰，對後市審慎看待。

投顧法人認為，永豐餘投控7月營收恢復月成長、回升至60億元之上，表現符合預期。雖然疫情干擾因素仍在、中國大陸雨災影響下游需求，前景不確定仍高，但預期在疫情趨緩、下半年進入工紙紙器傳統旺季，需求可望進一步好轉，預期營收有望逐月向上。

不過，投顧法人指出，對營收貢獻最大的工紙紙器事業群，營運雖可望持續好轉，但下游需求仍受疫情影響，前景較不明朗。漿紙事業群因漿價低迷而續處谷底，後市雖有上漲空間，仍需觀察需求狀況。消費品事業群雖受惠產品組合改善，惟疫情趨緩後需求恐有下降趨勢。

投顧法人預估永豐餘投控第三季營收估季增5～9％，獲利則因股利提前發放、比較基期較高，預估將出現雙位數「雙降」。全年營收估小減3％、但獲利仍可望顯著成長、挑戰歷史次高。目前股價合理，維持「中立」評等、目標價17元。

(時報資訊)