威宏-KY(8442)取得中國大陸國外標準認證或註冊的醫療物資生產企業清單，亦即列入核准外銷國際白名單，同時也順利取得國際海外大單，為妥善管理新事業接單生產事宜，威宏已成立醫療防疫用品生產部門，調配部分既有產線因應，未來將依生產效率與後續接單狀況，擴增口罩及隔離衣機台產線，積極拓展應用範疇，集團朝多角化方式經營。

威宏表示，東莞威保主要從事運動護具開發生產，目前全球疫情仍不樂觀，口罩及隔離衣等防疫用品供不應求，威宏透過既有研發與自動化生產技術，切入醫療級口罩及隔離衣生產製造，並憑藉知名運動大廠生產品質認證，以及確保熔噴不織布供貨無虞，日前已正式取得中國大陸國外標準認證或註冊的醫療物資生產企業清單，得以生產及出口銷售相關醫療級口罩等用品。

此外，威宏亦透過政府標案搶接海外國際大單，為因應新設生產項目，集團成立醫療防疫部門管理相關訂單業務，加速產線調節與妥善管理，現階段已完成量產作業及優化產線，有效挹注威宏下半年營運活水。

威宏也進一步指出，由於市場大陸製口罩品質良莠不齊，使得中國大陸政府更加嚴謹審核生產與外銷資格，威宏順利取得中國國外標準認證或註冊的醫療物資生產企業清單，成為中國大陸少數可從一般傳統製造跨入醫療級生產領域廠商，公司已調節東莞威保3成左右產能支應，未來將依生產效率與接單狀況，適時新建口罩與隔離衣機台因應，公司並將持續規劃生產醫用防護服等產線，預期本年度亦將取得中國大陸醫檢局相關認證，將增強防疫產品相關營運。

(時報資訊)