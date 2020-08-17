IBM周一發表數據中心的新款處理器「Power10」，並宣稱其處理的工作量是前一代產品的3倍之高，此款新處理器晶片將交由三星電子製造。

IBM表示，Power10將採用三星的7奈米晶片製程，類似於超微（AMD）交由台積電生產晶片所採用的7奈米技術。

IBM與超微都利用委外生產與英特爾競爭。英特爾在數據中心的中央處理器晶片市場占有主導優勢，也是少數迄今仍自行設計與製造晶片的半導體廠之一。不過，英特爾最近已坦承其7奈米製程生產將延後，並考慮委外代工生產。分析師認為英特爾在新一代製程上的落後，將成為其對手擴大市占的良機。

IBM長期專注於高效能運算系統，全球前十大速度最快的超級電腦中，有三款採用IBM處理器。IBM周一表示，Power10晶片在人工智慧運算任務上的處理速度將比前一代更快，處理此類工作的速度比前一代快上20倍。

(時報資訊)