繼大陸寶鋼連續4個月調漲鋼價，台塑越南河靜鋼廠剛開出的新盤也大漲同為連4漲；亞洲鋼價漲勢加速，中鋼(2002)將在周五(21日)開出10月內銷盤價及第四季季盤漲勢已定，鋼鐵股人氣增溫，今股價多上漲。

大陸寶鋼先前開出大宗底材熱軋每公噸漲人民幣200元，台塑河靜鋼廠也宣布，最新熱軋盤價調漲每公噸45美元，比上次漲15美元漲幅擴大，另河靜鋼廠線材類產品由平轉升，最新線材盤價每噸漲16~20美元。

隨著大陸寶鋼、河靜鋼廠鋼價大漲，可望帶動中鋼10月單月盤呈現連4漲，第四季盤價也可望由跌轉升，挹注獲利。中鋼的內銷鋼價單月盤已連續3個月調升，加上鋼鐵旺季將報到，中鋼有機會力拚第三季起轉虧為盈。

隨著中鋼10月單月盤價續看漲，中鋼集團中鴻(2014)9月盤價亦有機會續漲，第三季鋼價回升，也可望帶動中鴻第三季營運同步力拚轉盈。另外，上半年財報亮麗，以及風電相關訂單可望逐步增溫的中鋼集團中鋼構(2013)走勢亦強勢。上半年受惠台商回流建廠以及營建業不淡，電爐廠獲利表現績優，股價亦同步上揚。

鋼筋、H型鋼大廠東和鋼鐵(2006)營運績效提升，第二季毛利率年增5.2個百分點至13.89%，淨利年增92.5%至7.06億元，基本每股盈餘0.7元，優於去年同期之0.37元；上半年獲利年增率達66.95%，EPS為1.18元，優於去年同期的0.71元。

鋼筋廠海光(2038)連續兩季獲利，第二季每股淨利提升至0.27元，比去年同期轉盈；上半年EPS 0.39元，也比去年同期的每股淨損0.4元大幅好轉。

(時報資訊)