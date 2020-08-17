台中市交通局、交通警察大隊為外送員設計打造「外送交通安全實地演練」，安全駕駛教練，帶領外送員進行術科騎乘技巧演練，建立交通安全觀念。（張妍溱攝）

台中市警察局交通大隊統計，今年1月至6月外送員發生488起車禍事故，共造成667人受傷，17日交通局、交通大隊為外送員設計打造「外送交通安全實地演練」活動，教練帶領外送員「載著保溫箱」，從車輛檢查、遇緊急煞車、8字過彎、危險預測等實況演練，協助建立交通安全意識，降低送餐騎車風險。

台中市警察局交通大隊指出，2大美食平台、約80名外送員，參加安全駕駛體驗活動，長達12米的大型車，大家輪流坐上駕駛座，並進行大型車輛內輪差演示，感受大型車駕駛的「俯視角」，1名陳姓外送員直呼：「大型車的死角區這麼大！」，彷彿身臨其境、體驗「死亡陰影區」，下次遇大型車要保持安全車距。

台中市交通局長葉昭甫說，有道路演練、交通案例、交通安全課程等，透過車禍案例教導，養成與大型車保持安全距離，及防禦駕駛安全觀念，降低交通意外事故發生。警分析，外送員車禍肇因，包括，未依規定讓車、未注意車前狀況、未保持安全距離及超車不當等，顯示車禍多與外送員速度及爭道有關。

陳姓外送員說，用餐時間趕單外送，有時遇交通壅塞，難免鑽車陣但容易釀禍，甚至行經小巷道沒有紅綠燈，路口若未減速慢行、未互相禮讓，常有車禍事故發生，參加道安演練及課程，建立正確交通安全觀念，外送工作更有保障。

(中時 )