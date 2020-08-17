梧棲三民好宅預計明年4月完工，圖為完工模擬圖。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

梧棲三民好宅工程17日舉行上梁典禮。（陳淑娥攝）

台中市社會住宅梧棲三民好宅工程17日舉行上梁典禮，300戶優質好宅預計明年4月完工，並將以市場租金水準7折以下出租。市長盧秀燕表示，台中重視社宅設施、居住環境，打造「比豪宅還要好的好宅！」讓市民朋友安康宜居。

梧棲三民好宅工程上梁典禮包含都發局長黃文彬、經發局長張峯源、社會局副局長陳坤皇、營建署副署長吳宏碩、台中市議會副議長顏莉敏及市議員楊典忠、陳廷秀均出席共襄盛舉。

盧秀燕表示，台中市是全國唯一將社會住宅取名為「好宅」的城市，意思就是無論設施、居住環境，提供的服務都比「豪宅」還要好，因此每到抽籤時都大排長龍；且社會住宅不僅是台中市的重要政策，也是國家的重要政策，台中市將會繼續努力，讓市民朋友安康宜居。

盧秀燕指出，感謝內政部以便宜的租金提供國有土地，且補助一半的經費興建三民好宅，未來仍希望中央持續挹注土地、經費；此外，台中是全國人口第二大城市、連帶居住需求也大，台中興建社宅的速度對中央政策進度達成有很大的幫助，因此補助台中最值得。

都發局表示，梧棲三民好宅興建建築物5棟，規模為地下1層地上5至7層，地面層設有社會服務站、照護咖啡館及托嬰中心等社區福利設施，並提供社區營造、弱勢照護及健康關懷的社區共好平台；居住設施則提供1房型195戶、2房型96戶及3房型9戶合計300戶優質好宅，並採出租、混居模式經營，配置優質的軟硬體生活設施及開放式公園綠地，提供住戶及周邊社區居民使用。

都發局指出，梧棲三民好宅工程經費約8億3300萬元，由蘇懋彬建築師事務所設計、華盛營建股份有限公司承攬，於2018年10月15日開工，預計2021年初完工，將以市場租金水準之7折以下折數出租，使市民在經濟能力範圍內，享有適宜的居住環境。

(中時 )