駐日本大阪辦事處前處長蘇啟誠2018年9月因颱風「燕子」案在大阪輕生，前外交部長歐鴻鍊在廣播上指駐日代表謝長廷為卸責，稱蘇啟誠因有憂鬱症才自殺，謝長廷不滿，為此向歐鴻鍊興訟；新北地院審理後，認為歐鴻鍊未盡查證之責，傷及謝長廷名譽，依照侵權行為規定判歐鴻鍊須賠謝長廷30萬元，可上訴。

燕子颱風2018年9月重創日本關西，聯外道路受損，多名台灣旅客受困機場，大阪辦事處飽受批評；颱風過後，蘇啟誠遭人發現在家輕生，留下遺書，表示「不想受到屈辱，以死明志」等語。

歐鴻鍊2019年初上黃暐瀚電台專訪時表示，謝長廷為了卸責，說出「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」等話；謝長廷認為歐鴻鍊言論已嚴重傷及自身形象，對歐興訟。

歐鴻鍊表示，事發之後，蘇妻在電話中向他說道，有第三者私下表示謝長廷對其它外交部人員稱「蘇啟誠有憂鬱症才會自殺」，蘇妻還要求外交部長吳釗燮管好謝長廷嘴巴，不要再二度傷害家屬。

歐鴻鍊主張，也因種種事件，他才會在廣播節目上說出這些言論，並在法庭上附上蘇妻親筆信，證明所言並非憑空杜撰。

謝長廷指出，事件發生在9月中，但蘇妻是在10月至外交部長官邸與吳釗燮會談，而他於11月16日才回返台，事發當時人根本就不在台灣，怎麼可能在外交部內說蘇啟誠有憂鬱症。

新北地院審理後認為，歐鴻鍊在外交部任職多年，聽完蘇妻所言後，應有能力進一步查證該言論是否屬實，但歐僅憑一面之詞便在節目上批評謝長廷，且也未詢問蘇妻該言論究竟是誰所說，未盡相當真實性之合理查證義務，使謝長廷在社會上之政治誠信及人格評價受貶損，判歐鴻鍊須賠謝長廷30萬元。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )