已通過港交所上市聆訊的農夫山泉預計於9月4日掛牌上市、募資10億美元。據界面新聞報導，農夫山泉近3年來保持穩定增長，2017到2019年分別實現營收174億元（人民幣，下同）、204億元以及240億元、年複合增長率為17.2％；同時實現淨利潤33億元、36億元以及49億元，淨利潤的年複合增長率為21％。該增速高於同期大陸軟飲料行業5％左右的平均增速。

觀察與農夫山泉規模相當的礦泉水生產商中，娃哈哈、怡寶均沒有上市。康師傅控股可作為估值對標對象。目前康師傅控股市值為766億港元，對應2020年的本益比約22.1倍。以22倍市盈率估計，農夫山泉上市之後，總市值至少約1300億港元。

經過20多年發展，農夫山泉已經成為大陸包裝飲用水及飲料的龍頭企業，產品覆蓋包裝飲用水、茶飲料、功能飲料及果汁飲料等，分別占營收60％、13％、16％和10％，且農夫山泉的包裝飲用水已連續8年保持市佔率第一的地位。

但儘管形勢大好，農夫山泉也並非一片坦途。農夫山泉超高的毛利率背後依賴的是水源地。水源地的稀缺性會成為農夫山泉長期瓶頸，且農夫山泉擁有的可生產礦泉水水源地較少，未來不利於產品升級。

(旺報 )