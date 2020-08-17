民眾黨高市長落選人吳益政敗選，卻不見黨主席柯文哲蹤影，綠委賴品妤酸柯刻薄寡恩，引發柯回嗆「說風涼話、帶風向，我們選舉干她何事」。民進黨北市議員王世堅17日也酸，柯都不講清為何不陪吳謝票，直接不演了，濕了褲子跑回家講給爸媽聽。

王世堅表示，民眾黨敗選，最大的唯一頭號戰犯就是柯，因民眾黨就是柯所創的一人黨，目前就是最高峰，也僅只於此、已開始下滑，柯與立委蔡壁如更是「哥倆好、一對寶」，幾乎同一個人、雙重性格，柯當市長、蔡當地下市長，柯罷黜百官、獨尊壁如，有柯就有蔡。

王世堅強調，賴品妤不過是初出茅廬的初生之犢，柯是挾龐大資源的首都市長，但卻毫無雅量，身為長輩沒對晚輩有基本的寬宏，卻酸言酸語、斤斤計較，新世代年輕人講柯兩句，柯就翻臉，沒提攜後進、沒跟年輕人站在一起。

他說，柯一直諷刺民進黨有多少資源，但自己也不遑多讓，占盡首都的光環便宜，可別忘了柯是國內政壇第一位豢養網軍、攻擊霸凌批評他人的人，柯現在自認是神，在神壇上沒人能批，但卻講不清為何不去高雄陪吳益政謝票，旁邊的人說柯是褲子濕了跑掉，可是柯在一日雙塔濕了褲子也沒跑，現在竟跑回家講給爸爸媽媽聽。

對於柯妻陳佩琪在臉書上力挺丈夫，王世堅酸，他們假借夫妻間的憐惜，利用每天每個家庭都會發生的事，動不動假私濟公、談論公共事務，藉此當作苦肉計，這早已被市民看穿，現在柯支持度強力下滑，沒人要甩柯。

(中時 )