監製鄒介中、許安植、阿西拿香祈求神明保佑。（盧禕祺攝）

電影《馗降：粽邪2》劇組參拜北部宮廟。(影／盧禕祺攝)

演員顏正國、阿西（陳博正）、許安植、陳雪甄等人今（17日）為主演電影《馗降：粽邪2》到艋舺青山宮、板橋慈惠宮等廟拜拜祈求票房好。值得一提的是，顏正國年輕時鐵齒，不信這一套，他開玩笑說：「以前我媽媽特愛拜拜，10幾歲時，拜到我火大想要燒宮廟了！」不過他坦言拍完電影後，因緣際會下從幾個月前開始，和老婆相約走訪全台各大廟宇，尤其在道教總廟三清宮拜了一下午，「我從大門入口前，以三步一跪的方式拜到裡面，這大概是這輩子最虔誠的一段時間了，還花了幾萬元來擺供品」，阿西好奇問：「那你有哭嗎？」顏正國不忘幽默回應：「哭不出來，汗倒是流很多！」

今年全球疫情嚴重，身為演員、導演的顏正國坦言工作機會銳減，在家閒來無事除了練書法外，就到廟裡祈求神明保平安，也求疫情趕快過去，「不是只為了自己平順而拜，是希望世界景氣趕快復甦」。他在《馗降：粽邪2》飾演走私毒品的家暴男，第一次演出鬼片外，也是第一次挑戰對女人暴力相向，讓他大喊吃不消，擔心會不小心弄傷對手演員許安植、陳雪甄，許安植則稱讚：「國哥（顏正國）拍家暴戲其實滿專業。」被現場演員糗「專業家暴戶」，讓顏正國趕緊澄清說：「不要這樣說，我回家太太就跟我離婚！」許安植解釋，顏正國演出到位，有展現出力道卻拿捏準確，同時小心注意，沒讓任何人受傷。

《馗降：粽邪2》在艋舺青山宮祈福。（盧禕祺攝）

此外，演員楊慶煌、劉國劭、夏紫薇及監製鄒介中、導演廖士涵也齊聚祈福，楊慶煌睽違多年再次演出電影，在片中飾演檢察官，為調查連環上吊懸案，闖入正在進行的送肉粽儀式，誤觸禁忌，為戲大膽上陣。彰化出身的他回憶小時候也經歷過打煞儀式，「有一次看到鄰居沒有迴避，直接路過七爺八爺，突然發瘋了！」讓他印象深。《馗降：粽邪2》將於9月2日農曆中元節上映。

(中時 )